Aktivismusgruppe klebte sich Montagfrüh in St. Pölten auf die Straße

Zum ersten Mal setzten und klebten sich heute früh Menschen in St. Pölten am Europaplatz. Rund um die neugestaltete Kreuzung stand der Verkehr vorübergehend still - auch auf der Mariazeller Straße ging zur Stoßzeit nichts mehr.

Die Letzte Generation forderte dabei, auf die 93 vom Klimarat vergangenes Jahr gemeinsam mit der Wissenschaft erarbeiteten Empfehlungen einzugehen. Vor allem Landeshauptfrau Mikl-Leitner weigere sich bis heute, diese umzusetzen, meint die Aktivismusgruppe.

Foto: privat

Die 49-jährige Barbara Loidolt-Gottas sitzt gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter auf der Straße: „Uns läuft die Zeit davon. Diesen Sommer waren die Auswirkungen der menschengemachten Klimakrise nicht irgendwo, sondern bei uns in Europa, bei uns in Österreich zu spüren: Waldbrände, Dürre, Überflutungen, Murenabgänge”, wird sie in einer Aussendung der Letzten Generation zitiert. Festgeklebt habe sich die dreifache Mutter nicht - so könne sie im Notfall ihre Spur freimachen und etwa die Rettung durchlassen. Sie wünscht sich „Politiker:innen, die handeln", statt „Strafen für die, die auf die Krise aufmerksam machen.”

Eine weitere Aktivistin ist die 45-jährige Katrin Weber, die die österreichische Klimapolitik der letzten Jahre sehr genau beobachtet habe. „Wir haben bereits erste Kipppunkte überschritten. Die negativen Konsequenzen werden die nächsten Generationen ausbaden müssen. Ich klebe hier, damit ich meinen drei Söhnen in die Augen schauen kann”, sagt sie in der gleichen Aussendung. Und auch die 32-jährige Ingenieurin Clarissa Stracke wird zitiert: „Gerade am Land engagieren sich motivierte Menschen ehrenamtlich in allen politischen Lagern, nur vertreten die Spitzenfunktionär:innen oft die Interessen der fossilen Öl- und Gasindustrie.”

Strafverschärfungen würden die Aktivistengruppe nicht abhalten, sagt Pressesprecherin Marina Hagen-Canaval: „Wir bedauern, dass die ÖVP aufgrund unserer legitimen Proteste nun die verfassungsmäßigen Rechte aller Menschen in Österreich einschränken will, um damit die Überbringer der schlechten Botschaft zu bestrafen. Wir wünschen uns, dass unser Protest überflüssig wird und appellieren erneut an die Landes- und Bundesregierung, ihre eigenen Versprechungen und geltende Verträge einzuhalten. Die Empfehlungen des Klimarates umzusetzen, kann der erste Schritt sein. Sobald die Regierung handelt, sind wir weg von der Straße.“

Erst diesen Mittwoch forderte die Landeshauptfrau in einem Brief an Justizministerin Alma Zadic deutlich schärfere Strafen für die „Klimakleber“, wie sie sie nennt. Der ÖVP-Vorschlag sieht bis zu drei Monate Haft vor, wenn Einsatzfahrzeuge blockiert und damit andere gefährdet werden.

Verkehrsblockade Protest der Letzten Generation in St. Pölten beendet