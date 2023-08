St. Pöltner Elektroniker auf dem Weg zu den Euroskills nach Polen

Rund 600 junge qualifizierte Fachkräfte aus 32 Ländern werden von 5. bis 9. September 2023 im polnischen Danzig in 43 Wettbewerbsberufen bei den Euroskills an den Start gehen. Darunter der St. Pöltner Lorenz Lammerhuber. Bei ihm entfachte nicht eine Lehre die Liebe zu seinem Fachbereich der Elektronik: „Ich bin über die HTL in die Elektronik gekommen und dabei, mein Wissen beim Studium ,Technische Informatik‘ zu erweitern“, erklärt Lammerhuber. Momentan studiert er an der TU Wien. Als Elektroniker stehe einem eine vielfältige Auswahl an Berufen offen: Von Software- und Hardwareentwicklung bis hin zur Arbeit im Labor, sagt Lammerhuber. „Außerdem gibt es fast kein Produkt ohne Elektronik, von der Smartwatch bis zum Kreuzfahrtschiff.“ Auf Danzig bereitet sich Lammerhuber in jeder freien Minute vor. „Da ich für die meisten Tätigkeiten nur an einen PC gebunden bin, kann ich ortsunabhängig trainieren.“ Für die Löt- und Messübungen hat er sich daheim ein kleines Labor eingerichtet.

„Sich einem solchen Bewerb zu stellen, bedeutet viel Vorbereitung, Engagement, Willenskraft, starke Nerven und Durchhaltevermögen. Diese Eigenschaften und die bisher gezeigten herausragenden Fähigkeiten haben den Teilnehmern den Weg zu den EuroSkills geebnet. Ich wünsche allen sechs Niederösterreichern viel Erfolg und alles Gute in Danzig“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, bei der Verabschiedung.

Das Team Austria besteht in diesem Jahr aus 47 Teilnehmenden aus neun Bundesländern. Diese kämpfen in insgesamt 40 Einzel- und Teamberufen um Edelmetall. Aus NÖ mit dabei sind sechs Teilnehmer in fünf Berufen: Elektrotechnik, Hochbau, LKW-Technik, IT-Netzwerk- und Systemadministration sowie Elektronik.