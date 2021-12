Suche nach Alternative für Traisental-Schnellstraße

Eine Frage von Jahrzehnten ist mittlerweile die Traisental-Schnellstraße. In die Planung der jüngsten Variante der S 34 investierte die Asfinag seit 2006 zwölf Millionen Euro.

Nun ist wieder alles anders: Nach der Evaluierung verkündete die für Mobilität und Umwelt zuständige Ministerin Leonore Gewessler: „Die S 34 wird nicht in der geplanten Form umgesetzt – mit dem Land sollen bessere Alternativen erarbeitet werden, die die Bevölkerung vom Stau entlasten und wertvolle landwirtschaftliche Flächen erhalten.“

Jetzt geht es erneut ans Planen. „Aus dem Evaluierungsergebnis ergeben sich intensive Bearbeitungen. Hinsichtlich einer Redimensionierung werden wir in Abstimmung mit dem Land Niederösterreich treten“, heißt es von der Asfinag.

Weiter einig sind sich Bund, Land und Stadt, dass eine Entlastungsstraße notwendig ist und diese einhergehen muss mit öffentlichem Verkehr. Dass die bestehende Infrastruktur in der Landeshauptstadt entlastet werden muss, um die Beeinträchtigung durch Staus zu verringern, hebt Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Mario Burger hervor: „Das sichert den Wirtschaftsstandort der Hauptstadtregion, des Pielach- und Traisentals.“ Zusätzlich solle Individualverkehr auf die Schiene gebracht werden. „Die Attraktivität der Bahn hängt mit der Taktfrequenz zu Stoßzeiten zusammen. Ich denke, dass dies für Pendler und Schülerverkehr interessant ist“, meint Burger.

St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler sieht die Studien bestätigt, dass es für eine Verkehrsentlastung Schiene und Straße brauche, und hofft nun auf eine zügige Umsetzung einer Verkehrslösung. Die Verkehrspolitik dürfe nicht wieder jahrelang am Abstellgleis landen. „Seit Jahren fordere ich den Ausbau des öffentlichen Verkehrs im Zentralraum zu einem S-Bahn- und S-Bus-Netz“, so Stadler. „Wir brauchen den Ausbau jetzt – aus klima- und umweltpolitischer Sicht ebenso wie aus sozialpolitischer Sicht.“

Ersparnis soll ins Eisenbahnnetz fließen

Dass es noch keinen Alternativvorschlag des Ministeriums gibt, ärgert Wilhelmsburger Bürgermeister Rudolf Ameisbichler: „Es werden Haltestellen geschlossen und die Straße wird nicht gebaut.“ Die Anbindung an die A 1 hätte eine Aufwertung für den Wirtschaftsstandort Wilhelmsburg bedeutet: „Aber nur in Verbindung mit der Fortführung durch die B 334, von der nicht mehr die Rede war.“ Bei einer Einmündung der S34 vor Wilhelmsburg in die B20 werde die Stadt zum Nadelöhr. Ameisbichler fordert erneut die Zusicherung für den Ausbau der B20 mit gesicherten Querungen, Überholspuren, Lärmschutzwand und eine Verkehrslösung für Traktoren, bevor die S34 kommt.

„Das neue Projekt wird nicht lange auf sich warten lassen“, ist Ober-Grafendorfs Bürgermeister Rainer Handlfinger überzeugt. Sollte die Asfinag nicht bauen, werde das Land übernehmen. Eine Auffahrt auf die A 1 sei wichtig, aber „nicht mit einem riesigen Autobahnkreuz“. Das sei nötig, um die B 20 zu entlasten. Für Handl finger wäre es sinnvoll, die bestehenden Straßen einzubinden, um möglichst wenig Fläche zu verbrauchen. „Jeder eingesparte Euro soll in der Region bleiben und in das Eisenbahnnetz investiert werden.“

„ Ackerflächen müssen erhalten bleiben“

Der Verein Umwelt-Lebenswert fordert indes eine komplette Neubewertung der Verkehrssituation. „Diese muss aufbauen auf dem tatsächlichen Bedarf mit Schwerpunkt auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs“, so Herwig Handler.

Anrainer und Landwirt Anton Hieger hat die Hoffnung, dass „Gewessler erkannt hat, wie wichtig es ist, Ackerflächen zu schonen“. Ihm ist es ein Anliegen, dass bei einer Umsetzung Ackerflächen erhalten bleiben. Der steigende Getreidepreis zeige, wie wichtig diese seien.

Für Alternativen zur S 34 macht sich „Stopp S34“ weiter stark. Sprecherin Romana Drexler regt die Einbindung der Bevölkerung an. Vorschläge wären der Lup-Ausbau nach Nadelbach, Pummersdorf, Matzersdorf und Völtendorf, die Attraktivierung von Bus- und Bahnhaltestellen und die Planung von Gewerbegebieten unter Berücksichtigung der verfügbaren Verkehrsinfrastruktur. Und: „Die S 34 muss raus dem Bundesstraßen-Gesetz.“