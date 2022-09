Das Beislfest ist zurück in St. Pölten

Werbung Landestheater St. Pölten Anzeige Saison startet mit Theaterfest für alle

Im vergangenen Jahr hat noch Corona dazwischengegrätscht, heuer soll es was werden mit dem 20-Jahr-Jubiläum des Beislfests in St. Pölten. Die Innenstadt wird am Freitag, 30. September, und Samstag, 1. Oktober, zur Partymeile mit Specials und Musik in den teilnehmenden Lokalen.

Das Warten auf das nachgeholte Jubiläumsfest hat der Neo-Beislfest- und Designverliebt-Kreativmarkt-Veranstalter Sigi Kolda mit den Bärnstein-Gründern Martin Paul und Lukas Renz genutzt, um das Beislfest-Konzept zu überarbeiten.

„Die Wirte sind mit vollem Einsatz dabei und sorgen für ein abwechslungsreiches Programm“, so Kolda. Und: „Ein Beislfest ist nicht genug.“ Daher geht das Erfolgsformat heuer auch über die Donau nach Krems. Eine Woche vor dem Original gibt es dort die Premiere in Steirisch Irish, Quba und Q-Stall.

In St. Pölten werden passend zum Jubiläum 20 Lokale mit dabei sein. So wird gleich am Freitag DJ Lichtfels, aka Andi Fränzl, im Cinema Paradiso einheizen, während sich gleich daneben das S‘Zimmer in ein Spritzerparadies mit Live-DJ verwandelt.

Cocktail-Specials wird es im Schauspiel geben, Stärkung beim Burger Special im Fliegerbräu. Ihre gute Nachbarschaft feiern Café im Palais Wellenstein und Vino mit DJ James Illusion am Freitag und Cocktailspecials mit Bärnstein am Samstag. Karaoke gibt’s im MacLaren’s Pub und später 90er-Hits im Infinity.

Und wer den Stempelpass mit vier Stempeln befüllt und zum Infopoint am Rathausplatz bringt, kann auch gewinnen.

