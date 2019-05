Schelling hätte fix als Vertreter der neuen Staatsholding ÖBAG in den OMV-Aufsichtsrat einziehen sollen - allerdings sei übersehen worden, dass die "Abkühl-Phase" für Minister beim Einzug in Aufsichtsräte von Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist, im Zuge des neuen ÖBAG-Gesetzes auf zwei Jahre verlängert wurde. Diese Frist endet im Fall Schillings erst Ende Dezember dieses Jahres.

Der neue Staatsholding-Chef, Thomas Schmid, sagte dem "trend", dass der frühere Finanzminister nicht nur wegen der Cooling-Off-Phase, sondern auch "wegen anderer Themen" nicht in den OMV-Aufsichtsrat einziehen könne.

Schelling habe sich verärgert gezeigt, dass er als neuer OMV-Aufsichtsrat in den Medien genannt wurde, ohne je selbst dazu gefragt worden zu sein, berichtet der "trend". Auf der OMV-Homepage wird Schelling in den Informationen zur Hauptversammlung am 14. Mai nach wie vor als Kandidat für die Wahl in den Aufsichtsrat genannt.