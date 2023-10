Drogen waren Schuld: Nentwich-Mitarbeiter verurteilt

In der Nacht auf 6. Juli brach ein Mitarbeiter der Firma Nentwich in deren Lagerstätte in Wieselbruck ein, stahl einen Firmenbus und begab sich damit auf eine wilde Ausfahrt. In derselben Nacht stahl der Mann auch Geld aus einem Eissalon in Herzogenburg. Für das, und den versuchten Diebstahl von Kopfhörern aus der Müller-Filiale in St. Pölten musste der 34-Jährige vor Gericht.

Der Mann aus St. Andrä bekannte sich zwar schuldig, gab aber an, dass er sich an die Taten nicht erinnern konnte. „Ich weiß nicht, was ich mit dem Fahrzeug wollte“, erklärte der Angeklagte. Er soll am Abend vor dem Einbruch in Wieselbruck mit einem Freund Benzodiazepine konsumiert haben. Laut dem 34-Jährigen könne er sich nicht einmal daran erinnern, wie er von St. Pölten nach Herzogenburg gekommen sei.

Bei dem Vorfall wurde sowohl das Tor des Lagerplatzes der Firma Nentwich, als auch der Firmenbus beschädigt. Laut Martin Nentwich war der Bus ein Totalschaden und konnte nur noch für einen Bruchteil seines Wertes verkauft werden. Es wurde ein Schadenersatz von 17.570 Euro gefordert.

Das Motiv bleibt ein Mysterium

In derselben Nacht soll der 34-Jährige in das Eiscafé am Herzogenburger Rathausplatz eingebrochen sein und dort mehrere Hundert Euro gestohlen haben. Außerdem soll er im August versucht haben, Kopfhörer im Wert von 21,99 Euro aus der Müller-Filiale in der St. Pöltner Innenstadt zu stehlen. Allerdings wurde er von Mitarbeiterinnen der Kette erwischt.

Ungeklärt blieb, wie der 34-Jährige in der Nacht im Juli die Distanzen zurückgelegt hat und was er mit dem Bus wollte. Während er für den Entwendung des Bus und das gestohlene Geld zu 800 Euro Geldstrafe und fünf Monaten bedingte Haftstrafe verurteilt wurde, wurde der Angeklagte vom versuchten Diebstahl freigesprochen.

Grund für den Freispruch war, dass der Angeklagte die Filiale mit den Kopfhörern nicht verlassen hatte, sondern umgedreht war, als er die Mitarbeiterinnen bemerkte. Für die Probezeit der Haftstrafe wurde ihm Bewährungshilfe erteilt. Außerdem muss er 260 Euro an die Besitzerin des Eiscafés und 16.500 Euro an die Firma Nentwich zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.