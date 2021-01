NÖN-Umfrage: Stadler vor klarem Sieg in St. Pölten .

46.621 St. Pöltnerinnen und St. Pöltner werden am 24. Jänner einen neuen Gemeinderat wählen. Eine Exklusiv-Umfrage des Institutes Public Opinion Strategies im Auftrag der NÖN zeigt nun: Die absolute Mehrheit der SPÖ ist nicht in Gefahr. Großer Gewinner am Wahltag könnten aber die Grünen werden. Der FPÖ droht hingegen eine weitere Niederlage.