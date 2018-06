Die Diskussion über die rund um den freiheitlichen Spitzenkandidaten mündete in Beschimpfungen. Damals postete der Ober-Grafendorfer Unternehmer Wolfgang Stix:

Screenshot: NÖN

Dann kam es zur Eskalation. Die St. Pöltnerin antwortet so: „Hat dieser Clown jetzt „linke Presse“ geschrieben? Hat dieser Nichtsnutz jetzt geschrieben, wer solche Umtriebe kritisiert, patzt an? Hat dieser Relativierer jetzt „Waldheim“ geschrieben, der nachweislich ab 1946 von der ÖVP vor den Entnazifizierungsprozessen beschützt worden ist? Hat dieser widerliche Wicht jetzt geschrieben, nicht Landbauer schadet dieser Bundesregierung, sondern ich? Sie widerlicher Mensch – ich (ja ich, die ein ganzes Land anpatzt) habe Opfer in meiner Familie – die direkten Nachkommen dieser Opfer sind noch am Leben – waren damals Kinder. Und Sie widerlicher, bösartiger Mensch besitzen die Frechheit meinen Eltern derart ins Gesicht zu spucken? Ich möchte Landbauer gar nicht so heftig kritisieren – schlimmer, frecher, bösartiger als Sie ist er auch nicht.

Keine außergerichtliche Einigung

Das Posting hatte zur Folge, dass sich der Unternehmer in einer privaten Nachricht an die St. Pöltnerin wandte und sie darin aufforderte, das Posting zu löschen, sonst würde Stix die Sache seinen Anwälten übergeben. Darauf wollte sich die Verfasserin des Postings allerdings nicht einlassen. Zu einer außergerichtlichen Einigung kam es nicht, jetzt folgt die Verhandlung am St. Pöltner Landesgericht.

Der gegnerische Anwalt Christian Hiertzberger setzt bei der Verteidigung auf die Darstellung des Unternehmers als verbales „Raubein“. Und zitiert dafür sogar aus dem in der NÖN 2014 erschienen Sommergespräch mit Wolfgang Stix. Außerdem werden Beispiele vorgelegt, dass Stix „einschlägig“, im Sinne antisemitischer Resentiments in Erscheinung trete. Hiertzberger fordert die kostenpflichtige Abweisung der Klage.

