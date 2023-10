Hager: „Jedes Brot geht durch die Hände unserer Bäcker“

Während es sich andere gerade zu Hause gemütlich machen und sich auf die Primetime im TV vorbereiten, beginnen die Bäcker in der Produktion der Bäckerei Hager ihre Arbeit. Zwischen 20 Uhr abends und 4 Uhr morgens fertigen sie in der Backstube in der Hugo-Rupf-Gasse Brote und Gebäck noch in traditioneller Handarbeit. Fast das ganze Jahr über wird täglich gebacken, nur der 25. und 26. Dezember und der 1. Jänner sind frei. Die NÖN war einige Stunden dabei und schaute sich den Ablauf mit der fünften Generation im Familienbetrieb an: Alexander Hager ist zwar kein Bäcker, aber nach Absolvierung des IMC Krems nun für das Marketing zuständig. Seit seinem 15. Geburtstag half er jedes Jahr in der Backstube mit. „Und natürlich bin ich schon früh mit Papa durch die Produktion gegangen“, erinnert sich Hager.

Bevor wir in die Backstube gehen, gibt es erst einmal Überzieher für die Schuhe, einen Mantel und ein Haarnetz. „Seit wir bio-zertifiziert sind, ist das noch strenger geworden“, weiß Hager. Am Eingang werden die Hände gründlich gewaschen und desinfiziert. Beim Zutritt in die Backstube säubern rotierende Bürsten die Schuhe. Als wir gegen 22.15 Uhr in die Backstube kommen, herrscht schon reges Treiben. Die Dinkelwurzen sind gerade in Arbeit. Den Teig haben die Bäcker in eine Maschine gefüllt, die den Teigling mit dem richtigen Gewicht ausgibt. Diesen kneten und formen sie dann von Hand. „Wir sind ein richtiger Handwerksbetrieb. Jedes Brot geht durch die Hände unserer Bäcker“, ist Hager stolz. 1.900 Stück Brot sind es pro Tag.

Bei den Zutaten setzt das Unternehmen auf Regionalität, insbesondere beim St. Pöltner Brot. Dafür wird Waldstaudenroggen verwendet. Den baut Karl Ronge in Neidling an. „Das Besondere am Waldstaudenroggen ist die besonders würzige Note. Sie entsteht, weil er am Waldrand angebaut wird“, weiß Hager. Für das St. Pöltner Brot wird auch extra Sauerteig aus Waldstaudenroggen angesetzt. „Das ist zwar mehr Aufwand fürs Brot, aber es lohnt sich für den Geschmack“, sagt Bäcker Wolfgang Brandstätter, der seit 17 Jahren im Betrieb ist. Um die Haltbarkeit zu verbessern und das Brot saftiger zu machen, wird außerdem ein Brühstück untergerührt. Das wird ebenso wie der Sauerteig schon am Vortag angesetzt. Dafür wird der Waldstaudenroggen mit heißem Wasser überbrüht. „Mindestens 95 Grad muss es haben“, erklärt Brandstätter. Für die richtige Festigkeit. Diese wird nach 16 bis 20 Stunden Quellzeit erreicht. Ein Brühstück wird auch in den anderen Broten verwendet, aber für das St. Pöltner Brot wird es eigens aus Waldstaudenroggen hergestellt.

Besonderes Gespür verlangt die Temperatur des Mehls. Das wird von der Stöber Mühle in Pfaffing geliefert und in einem Silo am Dach gelagert. Je nach Außentemperatur muss mit Eis oder warmem Wasser die Temperatur reguliert werden, damit gleichbleibende Qualität erzeugt werden kann. Auch das wird von Hand gemacht. Da ist das Können der Bäcker gefragt. „Der Teig sollte eine Temperatur von 27 bis 28 Grad haben, dann ist er optimal zum Aufarbeiten“, erklärt Brandstätter. Bei sommerlichen Temperaturen über 30 Grad werde das zur Herausforderung.

Langsam verbreitet sich der Duft der ersten fertigen Stangerl in der Produktion. Immer wieder hört man die fertigen Öfen bimmeln. Die Mitarbeitenden ziehen die beladenen Wägen aus den Öfen und stellen sie zum Abkühlen auf. Im Expedit ist es jetzt noch ruhig. Aber man kann sich schon vorstellen, wie voll es sein wird. Die abgekühlten Produkte werden kommissioniert und in Kisten verladen. Auf Zetteln sind die Kunden und auf kleinen Displays die Informationen über die Lieferung zu lesen.

Es wird immer wärmer in der Produktion, die Backöfen laufen auf Hochtouren. Hin und wieder sieht man Dampf austreten. Der kommt von der Schwade: Wasser wird im Zuge des Backprogramms verdampft, um Glanz und eine knackige Kruste zu erzeugen. Mittlerweile ist es kurz vor 1 Uhr morgens. Gerade wird die Zufuhr für den Etagenofen, einen Steinofen, mit Mischbrot beladen. Die Brote werden auf ein Zugband gelegt, das diese in den relativ niedrigen Ofen befördert. Während die einen backen, werden schon die nächsten Mischbrote vorbereitet. Aus dem Simperl, wo sie noch eine Zeit lang rasten durften, geht es auf Bretter, wo sie mit einem Handbesen befeuchtet werden und dann mit einem Handroller das typische Lochmuster erhalten.

In der Backstube geht es noch bis 4 Uhr früh so weiter. Um 6 Uhr gehen dann in den ersten Filialen Brot und Gebäck über den Ladentisch.