St. Georgener Schülerinnen und Schüler besuchten Open Lab in Wien

Im Rahmen des alternativen Wahlpflichtfaches „Klima und Umweltkunde“ besuchten die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Mittelschule St. Georgen das Vienna Open Lab in Wien. Bei einem Workshop erhielten sie Einblick in die Arbeiten im Labor. Danach schlüpften die Jugendlichen selbst in die Rolle von DNA-Detektiven. Sie begutachteten Zellen im Mikroskop und isolierten DNA aus Obst- und Gemüsesorten.

