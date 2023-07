Klenk & Meder übernimmt Halleiner Familienbetrieb

„Klenk & Meder und Elektro Ebner – das ist eine starke Partnerschaft für die Zukunft“, freut sich Firmen-Inhaber Herbert Klenk, dass der Halleiner Traditionsbetrieb nun Teil der „Klenk & Meder-Familie“ wird. Das 1974 von Siegfried Ebner gegründete Unternehmen Elektro Ebner GmbH beschäftigt 75 Mitarbeitende und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von neun Millionen Euro.

Mit Projekten wie der Sanierung der Stiftskirche St. Peter in Salzburg oder der Errichtung von Döllerers Genusswelten in Golling machte sich das Halleiner Unternehmen seither einen Namen. Deshalb wird die Elektro Ebner GmbH auch nach der Integration in die „Klenk & Meder“-Gruppe unter ihrem Namen in der Salzburger Region tätig sein und „mit viel Erfahrung, Professionalität und Liebe zum Detail“, wie Klenk betont, jedes Bauvorhaben – sei es ein Einfamilienhaus, ein Hotelprojekt oder ein denkmalgeschütztes Objekt – umsetzen.

Freuen sich darüber, dass die Elektro Ebner GmbH künftig Teil der "Klenk & Meder"-Gruppe ist: Siegfried Ebner und Herbert Klenk. Foto: Klenk & Meder GmbH

Über Klenk & Meder

Mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich Elektroinstallation beschäftigt die „Klenk & Meder“-Gruppe in St. Pölten mittlerweile mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit ihnen wirkte Klenk & Meder auch an zahlreichen Großprojekten mit, unter anderem am Wiener Hauptbahnhof, am Niederösterreichischen Landhaus in St. Pölten, am Elisabethinenkrankenhaus in Linz und an der DM-Zentrale in Salzburg. Der St. Pöltner Familienbetrieb hat Niederlassungen in Krems, Salzburg, Wien, Wieselburg, München und nun Hallein.