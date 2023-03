AI-Größe tritt bei Social Artifical Intelligence Night der FH auf

Als österreichischer Senior Software Engineer bei Google DeepMind und Mitbegründer von AlphaGo und AlphaZero, den ersten Computerprogrammen, die Spiele wie Schach, Shogi und Go gemeistert haben, ist Julian Schrittwieser ein prominenter Vertreter der Artifical Intelligence Branche. Mit dem Sieg von AlphaGo in 2016 über Lee Sedol, den vermeintlich besten Go-Spieler der Welt, schrieb er auch ein Stück Geschichte der künstlichen Intelligenz mit. Ebendiesen AI-Giganten konnte die FH St. Pölten für die Social Artificial Intelligence Night (SAINT) am Freitag, 24. März, als Keynote Speaker engagieren.

Bei der Veranstaltung SAINT bringt die FH St. Pölten Expertinnen und Experten, Unternehmen und Studierende aus dem Bereich AI zusammen und ermöglicht einen Diskurs zu Forschung und AI. „Mit der Veranstaltung SAINT haben wir eine Plattform geschaffen, die der Artificial-Intelligence-Branche Austausch und Vernetzung über den neuesten Stand im nationalen Umfeld ermöglicht“, so Sebastian Eresheim, Junior Researcher der Forschungsgruppe Data Intelligence an der FH St. Pölten.

Neben Julian Schrittwiesers Gast-Vortrag widmen sich weitere Vorträge den Themen Qantum Learning, Industrial AI und den Herausforderungen für Datensicherheit und Privatsphäre bei der Nutzung von AI.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter https://saint.fhstp.ac.at/programm-2023 gebeten.

