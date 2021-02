Ein dumpfer Knall schreckte am Samstag kurz vor 14 Uhr die Bevölkerung in Prinzersdorf hoch. Bei einer Tischlerei in Prinzersdorf war das Sägespänesilo explodiert. Augenzeugen verständigten sofort den Notruf 122.

Die Druckwelle der Explosion hatte den Silo stark beschädigt und "im Nahbereich des Silos, am Dach der Nebengebäude gab es mehrere kleine Brände sowie einen Brand in der Produktionshalle" berichtet die Freiwillige Feuerwehr Prinzersdorf, die mit sechs weiteren Feuerwehren im Einsatz stand.

Um versteckte Glutnester im Silo löschen zu können, musste dieser abgebrochen werden.

Der Markersdorfer Bürgermeister Friedrich Ofenauer weiß, dass der Silo schon so gebaut worden ist, dass er auf das Feld Kippt, wenn etwas passiert. "Die Tischlerei hat sehr vorausschauen gebaut."