Mit der Fachhochschule St. Pölten leitet erstmals eine österreichische Hochschule eine „European University“. Die NÖN sprach mit FH-Geschäftsführer Hannes Raffaseder über das Netzwerk, das er nun lenkt.

NÖN: Wie erklären Sie das Projekt?

Hannes Raffaseder: Die Allianzen, sogenannte „Europäische Universitäten“, sollen zukunftsweisend und global wettbewerbsfähig sein. Die Grundidee ist, dass beteiligte Hochschulen über einen langen Zeitraum intensiv zusammenarbeiten, gemeinsame Studiengänge und Forschungsschwerpunkte entwickeln und in ihrer Vision zusammenwachsen.

Das Netzwerk, in dem Sie die Leitung übernehmen, setzt sich aus sechs Hochschulen zusammen. Wie kam das zustande?

Das war die Idee einer Kollegin und mir. Fast im Größenwahn haben wir gesagt: Okay, wir probieren das aus und stellen uns dem Wettbewerb mit Hochschulen, die älter, größer und berühmter sind. Weil wir überzeugt sind, dass wir als kleine, vielfältige, flexible und innovative Hochschule wesentliche Beiträge leisten können. Es braucht starke Hochschulen abseits der großen Metropolen, abseits der „ausgetretenen“ akademisch-wissenschaftlichen Pfade. Durch die Ausschreibung wurde unser Ehrgeiz angestachelt. Wir haben gezielt nach passenden Partnern gesucht und sie glücklicherweise gefunden.

Was haben Sie vor?

Wir widmen uns dem Thema „smart and sustainable regions“ und kümmern uns um Klein- und Mittelstädte sowie um ländliche Gebiete in Europa. Gemeinsam versuchen wir, bessere und lebenswerte Regionen zu entwickeln. Dabei wenden wir neue Formate an, wo wir möglichst viele Leute zur Diskussion einladen. Wir wollen rausgehen und wissen, wo der Schuh drückt und was wir zur Lösung beitragen können.

Inwiefern profitiert St. Pölten?

Die Stadt hat jetzt eine Hochschule, die man als Tor zu Europa betrachten kann. Das ist noch einmal ein großer Sprung in unserer Reputation, Anziehungskraft und gebündelten Expertise. Und wir wollen nicht hinter verschlossenen Türen arbeiten, sondern uns als offene Hochschule präsentieren. Wo alle aus dem Umkreis die Möglichkeit bekommen, mit uns zusammenzuarbeiten.