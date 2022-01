Ausstellung verlängert: Böheimkirchner Kunstgenuss online

Die Reise in fabelhafte Welten im Art Room in Böheimkirchen mit Werken aus der Sammlung Würth geht in die Verlängerung.

Derzeit ist die Schau mit Szenerien der Schwäbischen Alb von Karl Hurm und den Skulpturen von Holzbildhauer Antal Sprok zwar geschlossen. Kunst steht bei Würth dennoch nicht still.

Ein fünfminütiges Video gibt einen kurzen Überblick über die aktuelle Ausstellung, in einem halbstündigen Online-Rundgang mit Art-Room-Leiterin Elisabeth Kreuzhuber kann man die fabelhaften Welten gemütlich von daheim erleben.

„Unser Haus soll den Menschen Kunst näherbringen und ein kultureller Fixpunkt in der Region sein“, betont Würth-Österreich-Geschäftsführer Alfred Wurmbrand. „Mit den Ausstellungen stellen wir die Werke der Sammlung Würth einer breiten Öffentlichkeit vor. Es ist aber auch eine eigene Qualität, in einem Haus arbeiten zu dürfen, in dem Kunst so hautnah zu erleben ist.“