Enquete in St. Pölten klärte Haftungsfragen für Vereinsfunktionäre

Fragen rund um das Privatvermögen, nach Haftungen dem eigenen Verein gegenüber und der Umgang mit dem Vereinsbudget waren Themen bei der diesjährigen Fachenquete von Service Freiwillige. Im Gasthaus Roter Hahn trafen sich zahlreiche Vereinsfunktionärinnen und -funktionäte unter dem Leitthema „Haftung im Vereinswesen.“

Dazu referierte Maximilian Kralik von der Kanzlei Höhne, in der Maur & Partner Rechtsanwälte GmbH & Co KG. Er sprach etwa darüber, wann Organwalter nach innen, also dem Verein gegenüber haften. Zum Beispiel erklärte er: „Vereinsmitglieder sind in ihrer Eigenschaft als Teilnehmer der Mitgliederversammlung keine Organwalter. Das bedeutet, dass der Verein für die Beschlüsse seiner Mitgliederversammlung haftet, nicht aber die einzelnen Teilnehmer dieser Versammlung.“

Das „Service Freiwillige“ ist eine Initiative des Landes Niederösterreich, die ehrenamtliche Vereine in organisatorischer, fachlicher und öffentlichkeitswirksamer Hinsicht unterstützt. Service Freiwillige unterstützt bei der Gründung eines Vereins, berät über Rechte und Pflichten, Statuten, Kosten, Buchführung, Versicherungen sowie über Gesetze und Richtlinien. Neu ist die Etablierung eines Freiwilligenchecks. Ein speziell entwickelter Wegweiser für Freiwilligenarbeit hilft Interessierten, die eigenen Stärken, Kompetenzen und Erwartungen zu erkennen und somit das richtige ehrenamtliche Angebot zu finden. Kompetente Hilfestellung gibt es unter der Hotline 0810 001092. Seit September 2019 gehört Service Freiwillige zur Kultur.Region.Niederösterreich.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.