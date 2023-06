Hackathon: Datenschätze in der Kultur nutzen

Die Veranstaltung wird gefördert vom Land Niederösterreich (Abteilung Kunst und Kultur sowie Abteilung Wissenschaft und Forschung) und von der Kulturabteilung der Stadt St. Pölten und findet in Kooperation mit der FH St. Pölten, dem Projekt EIT HEI E.I.N.S. (Entrepreneurship and Innovation Network for Smart and Sustainable European Regions) und der Universität Wien im Rahmen des Projektes Cultural Heritage 2.0 und der Initiative SmartUp St. Pölten statt.

Das Event wird von vielen weiteren Institutionen unterstützt.

https://www.openglam.at