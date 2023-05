Erfolge für ehemalige FH-Studierende bei VAMP-Awards

Das Beste aus den Branchen Ambient Media, Promotion und Digital out of Home (DOOH) spiegeln die bei den VAMP-Awards ausgezeichneten Projekte wider. Heuer wurde der Preis in zwölf Kategorien verliehen. Zahlreiche Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule St. Pölten, der Studiengänge Marketing & Kommunikation, Digital Marketing & Kommunikation und Digital Media Management holten sich eine Auszeichnung.

In der Kategorie „Ambient Media“ holten sich Nora Martys-Moser (Absolventin des Masters Digital Media Management), Lena Artes und Rosa Bankl (beide BMK-Absolventinnen) Gold für Hornbachs Kampagne „Buchstabenklau“.

Bianca Spanring holte sich ebenfalls Gold, und zwar in der Kategorie „Ambient Media Interaktion“. Ausgezeichnet wurde ihr Projekt „Kozel: Mit tierisch gutem Sampling zum 20% Sales-Uplift“ für Auftraggeber Asahi Brands Austria GmbH.

Und noch zahlreiche weitere ehemalige Studierende holten sich bei den VAMP Awards Gold, Silber oder Bronze. „Dass derart viele Absolventinnen und Absolventen in der Branche so erfolgreich sind, erfüllt uns mit Stolz und bestätigt unseren zukunftsorientierten und hohen Ausbildungsstandard. Wir freuen uns mit unseren erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen“, so Studiengangsleiter Helmut Kammerzelt anerkennend.

