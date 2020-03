Heute in den Mittagsstunden soll ein bislang unbekannter Mann am Bahnhof St. Pölten gegenüber einer 58-jährigen Dame behauptet haben, er sei "der Bombenleger". Die Frau zeigte dies umgehend bei der Polizeiinspektion am Bahnhof an.

Die Beamten reagierten prompt: Der Bahnhof wurde sofort gesperrt, der Zugverkehr in St. Pölten eingestellt.

Zugverkehr gestoppt

Die Fernverkehrszüge werden über die Güterverkehrslinie umgeleitet. Der Halt in St. Pölten Hauptbahnhof entfällt, heißt es seitens der ÖBB. Die Züge halten jeweils eine Station vor St. Pölten, die Passagiere werden per Schienenersatzverkehr auf der Zwischenstrecke weitertransportiert.

Das Stadtpolizeikommando St. Pölten leitete eine Fahndung ein. Gesucht wird nach einem etwa 35-jährigen Mann, vermutlich Österreicher, etwa 1,80 Meter groß, mit roten Haaren, bekleidet mit einer grauen Jogginghose sowie einer schwarzen Weste und Kappe.