Fahndung läuft Gesuchter Trickdieb schlug auch in St. Pölten zu

Lesezeit: 2 Min Nadja Straubinger

Die Videoüberwachung in einem Tankstellenshop zeichnete den mutmaßlichen Täter auf. Foto: LPD NÖ, LPD NÖ

D ie Polizei sucht nach einem Mann, der am 11. und 12. Jänner in NÖ und in der Steiermark sechs Trickdiebstähle verübte.