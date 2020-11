Der 27-jährige Häftling habe sich am Samstagabend gegen 21.10 Uhr "nach einer ambulanten Behandlung im Universitätsklinikum St. Pölten der Aufsicht von Justizwachebeamten der Justizanstalt St. Pölten entzogen haben, wobei er sich beim Verlassen des Krankenhauses von den Beamten gewaltsam entrissen habe und in Richtung Corvinus Straße geflüchtet sein soll", wie die Polizei in einer Aussendung am Sonntagvormittag berichtete.

Die Verfolgung durch die Justizwachebeamten verlief vorerst negativ, einer der Beamten dürften dabei laut Polizei mehrere Schüsse aus seiner Dienstwaffe abgegeben haben. Verletzt wurde dabei aber offensichtlich niemand. Die Exekutive löste nach der misslungenen Erstverfolgung eine Alarmfahndung aus.

Mit Pkw und Taxis über die A1 geflohen

Drei mutmaßliche Fluchthelfer dürften die weitere Flucht des 27-Jährigen im St. Pöltner Stadtgebiet mit einem Auto unterstützt haben, das Fahrzeug wurde im Zuge der Fahndung aufgefunden und sichergestellt.

"Zur weiteren Flucht wurden zwei Taxis benützt, wobei ein Taxilenker um 21.33 Uhr einen Alarm absetzte. Zuvor wurden die Taxiunternehmen in St. Pölten von der Polizei über mögliche Transporte durch Beschuldigte sensibilisiert", hielt die Polizei in der Aussendung fest.

Bei der Alarmfahndung erkannte eine Polizeistreife auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Wie die Taxis mit den drei mutmaßlichen Fluchthelfern (einer 21-jährigen Kroatin und zwei Rumänen im Alter von 26 und 40 Jahren) und im Bereich Steinhäusl angehalten werden. "Die drei Fahrgäste wurden vorläufig festgenommen, ihre Einvernahmen dauern zur Stunde an", so die Exekutive am Sonntag.

Der geflüchtete Häftling befand sich jedoch nicht unter den Festgenommenen, er ist weiterhin auf der Flucht. Es handelt sich bei ihm um einen 27-jährigen rumänische Staatsbürger, etwa 175 cm groß, von korpulenter Statur und mit kurzen Haaren sowie einem Verband an der linken Hand. Er trägt "Zivilbekleidung".

Hinweise werden an das Stadtpolizeikommando St. Pölten, operativer Kriminaldienst (OKD) unter der Tel.: 059133-35-3333 erbeten.