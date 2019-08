Ein Großaufgebot der Polizei ist einem Handyräuber in St. Pölten auf den Fersen. Möglich macht dies das Frequency-Festival und die aktuell erhöhte Präsenz der Exekutive in der Landeshauptstadt. So suchte laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner zwischenzeitlich auch ein Polizei-Hubschrauber, der eigentlich den Heimreise-Verkehr im Auge behält, nach dem Flüchtigen.

Der Mann soll am Sonntag am Traisenufer ein Handy geraubt haben. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt. Derzeit wird das Opfer befragt.