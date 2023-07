Formel 1-Traum wurde für 22-jährige St. Pöltnerin wahr

Die Zielflagge beim Österreich-GP schwenken, mit Formel 1-Stars wie David Coulthard oder Mark Webber auf Du-und-Du sein, durch die Boxengasse in Spielberg schlendern … so etwas gibt’s nur im Traum.

Und genau der wurde für Sophie Korten (22) am vergangenen Wochenende wahr. Denn die junge St. Pöltnerin, die normalerweise an den Formel 1-Wochenende zu Hause Gerichte aus jenem Land kocht, in dem die Boliden gerade fahren, war in diesem Jahr der Ö3-Superfan. Drei Tage lang durfte sie – gemeinsam mit Bruder Max – in die Welt des Motorsports eintauchen. „Es war einfach unbeschreiblich“, so Sophie Korten, die es natürlich zuerst gar nicht glauben konnte, als ihr Robert Kratky im Ö3-Wecker live mitteilte, dass sie die Gewinnerin dieses sensationellen Preises ist.

David Coulthard, Max & Sophie Korten und Mark Webber das Treamteam beim diesjährigen Österreich-GP. Foto: Philip PlatzerRed Bull Ring

Und selbst, als sie dann Sieger Max Verstappen an der Ziellinie abwinkte, musste sie sich fast noch ein wenig zwicken. „Es war fast schon ein bisschen unwirklich“, schmunzelt sie, „aber letztendlich doch wahr. Und ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde.“