Radfahrer bei Pottenbrunn niedergefahren

Unfall in Zwerndorf zu Mittag am Nationalfeiertag: Ein 34-jähriger Rennradfahrer aus dem Großraum St. Pölten fuhr von Kapelln kommend in Fahrtrichtung Pottenbrunn. Plötzlich wurde er von einem unbekannten Fahrzeuglenker überholt und dabei gestreift. Der Fahrradfahrer kam dabei von der Straße ab und in weiterer Folge zu Sturz. Der Autolenker fuhr einfach weiter.

Der Radfahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum St. Pölten gebracht.

Der noch unbekannte Lenker war mit einem schwarzen Kombi mit dem Kennzeichenfragment PL in Fahrtrichtung Pottenbrunn unterwegs. Das Auto könnte durch die Kollision mit dem Fahrrad beifahrerseitig eventuell Beschädigungen aufweisen.

Sachdienliche Hinweise sind daher an die Polizeiinspektion St. Pölten-Traisenpark unter der Telefonnummer 059133 3192 100 erbeten.