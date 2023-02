Vandalen wüteten in St. Georgen/Steinfeld

Als einige St. Georgener am Morgen in der Zuckmayergasse unterwegs waren, wollten sie ihren Augen kaum trauen: eingeschlagene Scheiben und abgebrochene Spiegel an etlichen Autos. Vandalen hatten eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Auch beim Billamarkt an der B 20 hatten Unbekannte die Glasscheibe, hinter der die Einkaufswägen abgestellt sind, zertrümmert.

Laut NÖN-Nachfrage bei der Pressestelle der Landespolizeidirektion war am Samstagvormittag die Exekutive gerade mit der Aufnahme der Vorfälle beschäftigt. Zumindest 25 Fahrzeuge sollen laut ersten Erhebungen beschädigt worden sein. Als Tatmittel konnten Steine und Schneestecken sichergestellt werden. Wer hinter den Vandalenakten steht, ist derzeit noch unklar. Ein ausgelassenes Fest oder eine Party soll es in der Nacht zuvor in der Nähe nicht gegeben haben. Sachdienliche Hinweise zu Verdächtigen sind aber dringend erbeten und werden von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.