Gleich zwei Falschmeldungen in diversen St. Pöltner Facebook-Gruppen sorgten für starke Reaktionen. Dabei wurde von einer falschen Polizei-Seite davor gewarnt, dass der Traisenpark „unter Feuer“ sei. Ein Video einer mutmaßlichen Schießerei in Spratzern war ebenfalls „Fake“.

Unter einem gefälschten Profil der Polizei Wien wurde eine falsche Warnung den Traisenpark betreffend gepostet. Außerdem kursierte diese Woche ein falsches Schießerei-Video aus Spratzern auf Facebook. Screenshots

Gerade in der Zeit nach dem Terror-Anschlag in Wien reagieren die Menschen besonders sensibel auf Schreckensnachrichten. Daraus machte sich ein Facebook-User einen Spaß und postete in schlechtem Deutsch unter dem Symbol der Polizei Wien.

Postings lieber gleich Polizei melden

Gar nicht zum Lachen ist dabei Social-Media-Expertin der Polizei Barbara Zöchbauer zumute: „Wir müssen schnell reagieren und diese Meldungen aufklären. Auf solche Postings folgt stets ein Polizeieinsatz.“

Der Vorfall in Spratzern stellte sich ebenfalls als schlechter Scherz heraus. Jugendliche zündeten Feuerwerkskörper. Zöchbauer appelliert daher an die Facebook-User: „Bitte solche Videos oder Postings nicht teilen.“

Wie sich bereits bei verschiedenen Postings herausstellte, führte ein Teilen immer zu Gefahr für Zivilpersonen und Polizisten.

„Täter können dadurch mitbekommen, von wo sich die Polizei nähert. Lieber die Information sofort an die Polizei weitergeben.“ Außerdem gibt Zöchbauer zu bedenken, dass diese Videos und Bilder auch von Kindern gesehen werden können.