Zweiter Affenpocken-Fall in Österreich aus Bezirk St. Pölten

Der Niederösterreicher dürfte sich bei einer Spanien-Reise angesteckt haben. Wie es seitens der Landesamtsdirektion auf APA-Anfrage hieß, hatte der 36-Jährige einen milden Krankheitsverlauf. Er befinde sich bereits am Weg der Besserung. "Weitere Angaben sind aus Datenschutzgründen nicht möglich", betonte die Behörde.

Der erste Affenpocken-Fall war hierzulande Ende Mai in Wien nachgewiesen worden. Ein 35-Jähriger war in der Nacht auf den 22. Mai mit typischen Symptomen wie leichtem Fieber und Pusteln im Gesicht in eine Klinik in Wien-Favoriten eingeliefert worden. Der Mann konnte das Spital schon wieder verlassen.

Affenpocken sind laut Gesundheitsministerium eine Viruserkrankung. Sie werden durch Affenpockenviren verursacht. Grundsätzlich werden Affenpocken selten auf Menschen übertragen. In den Endemiegebieten ist das Virus bei Nagetieren verbreitet, z.B. bei Hörnchen oder Ratten. Affen werden als Fehlwirte angesehen. Durch Kontakt mit diesen Tieren kommt es allerdings gelegentlich zur Übertragung des Virus auf Menschen - sogenannte Zoonose. Beim Menschen lösen die Viren in der Regel eine milde pockenähnliche Erkrankung aus. Bisher wurde die Übertragung von Mensch zu Mensch als selten eingestuft, betonte das Gesundheitsministerium. Derzeit findet sie jedoch mit ungewöhnlicher Häufung statt.

