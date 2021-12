Frauenpower aus Wagram: St. Pöltner Start-up macht „galaktische“ Kunst

Farbenfroh und einzigartig – das beschreibt die Werke von Astrid Heindl und Johanna Wagner, die sie auf Gegenstände drucken lassen. Gemeinsam erfüllten sie sich ihren Traum und eröffneten den Online-Shop „MahinaLanii“. Das Duo designt farbenprächtige Motive und stellt handgemachte Ohrringe her.

Lebensmotto: „Bring Farbe in dein Leben“

Wagner ist gelernte Einzelhandelskauffrau und leidenschaftliche Hobby-Künstlerin. Ihre Geschäftspartnerin hat die Ausbildung zur Kosmetikerin abgeschlossen und hat ein Händchen für originelle Ideen. Beide haben zuvor gemeinsam bei einem Einrichtungskonzern gearbeitet.

Ihnen wurde schnell klar, dass sie in den vorgegebenen Unternehmensstrukturen langfristig nicht glücklich werden. „So entstand im vergangenen Jahr die Idee, ein eigenes Projekt zu starten. In der Umsetzung waren wir damals noch nicht so weit“, erzählt Wagner.

„Bring Farbe in dein Leben“ ist das Lebensmotto der beiden Freundinnen. „Wir saßen diesen Spätsommer zusammen, beobachteten den Sternenhimmel und starteten einfach das Unternehmen“, freut sich Heindl über den Schritt in die Selbstständigkeit. Ihre selbst entworfenen Motive sind auf Pölstern, Taschen, Handtüchern, Pullovern sowie Tassen zu bestaunen und auf der „MahinaLanii“-Webseite erhältlich.

Inspirieren lassen sich die Quereinsteigerinnen von der Tierwelt, der Natur und dem Universum. Festlegen wollen sie sich bei der Auswahl ihrer Muster nicht. „Wir versuchen, so vielseitig wie möglich zu sein, und nehmen auch gerne Wunschmotive von Kunden entgegen“, erzählt die Künstlerin.

Im Moment tüfteln die Unternehmerinnen an der aktuellen Weihnachtskollektion. Die Einzelstücke können auf ihrer Homepage bestellt werden. „Alle, die ein ausgefallenes Weihnachtsgeschenk suchen, sind bei uns Paradiesvögel genau richtig“, schmunzelt Heindl.