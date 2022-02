Brauchtum seit Jahrzehnten: Die Narren sind im Bezirk St. Pölten los

Krapfen, ausgeflippte Kostüme und buntes Konfetti sind untrennbar mit der Faschingszeit verbunden. In der Region sorgen Faschingsgilden und Vereine seit geraumer Zeit mit Umzügen und Sitzungen dafür, dass dieses uralte Brauchtum weiter gepflegt wird und den Menschen ausgelassene Freude bringt.

Foto: NOEN

„Fasching ist für mich gemeinsames Lachen und Feiern. Wir haben ein super Team mit Zusammenhalt und Lebensfreude von den Kindergilden bis zu den Pensionisten“, schwärmt der Präsident der Ober-Grafendorfer Schulnarren-Gilde Wolfgang Weiss.

Gilde entstand in den 70er Jahren

In Ober-Grafendorf wurden schon vor weit mehr als hundert Jahren Faschingsumzüge zelebriert, die Gilde entstand schließlich in den 1970ern. Damals organisierte der Volksschuldirektor mit seinen Lehrerkollegen Umzüge, um den Kindern Freude zu bereiten und Spenden zu sammeln. Seither sind die alten „Oberlehrer“ ein fixer Programmpunkt bei den Kabaretteinlagen der Gilde.

Auch in Neulengbach wird der Fasching alle zwei Jahre ordentlich bei Faschingssitzungen zelebriert. Bei den Vorstellungen sind von 110 Mitgliedern 60 auf der Bühne aktiv.

„Der Zeitaufwand für Proben und Organisation ist enorm, aber der Spaß und der Erhalt des Brauchtums sind es jedes Mal wert“, erklärt die Neulengbacher Gildenpräsidentin Christa Berger. Die Gilde organisierte ab den 1990ern Umzüge und begann bald, das Publikum mit immer professioneller werdenden Auftritten in ihren Bann zu ziehen.

Am 11. November um 11.11 Uhr übernehmen in Neulengbach die Narren symbolisch die Macht in Form des Stadtschlüssels und bereiten sich auf den Fasching und ihre Auftritte vor. Den Schlüssel geben sie dem Bürgermeister erst am Faschingdienstag wieder zurück. Damit bietet die alte Faschingstradition auch die Möglichkeit, auf witzige Weise Kritik zu äußern und die „Narreteien“ der Politiker aufs Korn zu nehmen.

Umzug verwandelt Straßen in Konfettimeer

In der Landeshauptstadt sorgte die 1985 gegründete Wagramer Gilde bis 2005 für Menschen- und Konfetti-gesäumte Straßen beim Umzug. Nach deren Auflösung drohte das Aus, doch der neu gegründete Wagramer Verein für Events (WAVE) übernahm die Organisation und veranstaltete ab 2007 wieder regelmäßig Umzüge inklusive neuem Festzelt.

„Seitdem machen unsere 40 aktiven Gruppen und tausende Zuseher den Umzug zum Faschingshighlight St. Pöltens“, sagt WAVE-Obfrau Renate Gamsjäger.

Heuer sieht der Eventkalender zur Faschingszeit coronabedingt wieder einmal traurig aus. Die Wagramer wollen aber beim Sonnwendfeuer auch auf den Fasching anstoßen und die Neulengbacher Gilde plant, ihre Feiern am 11. November beim traditionellen Narrenwecken nachzuholen. Lachen darf man schließlich immer.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden