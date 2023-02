Das war die Krapfentour der St. Pöltner NÖN

Vollbild

Bürgermeister Matthias Stadler nahm den Krapfengruß entgegen. Los ging's mit einem Auto voller Krapfen. Zurück mit einem Auto voller Puderzucker. Erster Stopp: das St. Pöltner Rathaus Auch die Bezirkshauptmannschaft bekam heute Besuch. Für die Polizei gab's selbstverständlich auch was zum Naschen. Und auch das Rote Kreuz bekam ein paar Paletten. Die Feuerwehr St. Pölten-Stadt ging selbstverständlich ebenfalls nicht leer aus. Große Freude herrschte im Haus der Frau über den Krapfengruß. Der ASBÖ ist jetzt ausreichend versorgt. Eine Krapfenjause gibt es heute in der Tagesstätte. Auch die Samariter in St. Georgen bekamen von Redaktionsleiterin Nadja Straubinger (in Pink) eine Stärkung. Und zum Schluss gab es auch für unser eigenes Team im Stadtbüro eine Palette.

