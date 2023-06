KFC kommt nach St. Pölten

Ende 2023 oder Anfang 2024 will Kentucky Fried Chicken, kurz KFC, einen Standort in St. Pölten eröffnen. Das bestätigt das Unternehmen gegenüber dem KURIER. Im Internet waren bereits Stelleninserate der US-amerikanischen Kette zu finden. Dort ist von einem Standort in der Innenstadt die Rede, KFC gibt noch nicht bekannt, wo sie hinziehen werden.

Auch in Parndorf eröffnete KFC 2021 eine FIliale Foto: Barbara Nidetzky

2005 eröffnete die erste FIliale in Österreich, 2021 die letzte in Parndorf. St. Pölten wäre der zehnte KFC-Standort in Österreich. Die NÖN hat bereits eine Anfrage an das Unternehmen für mehr Information gestellt und hält Sie auf dem Laufenden.