Tiroler Schätze im Museum am Dom

Das Museum am Dom zeigt in Kooperation mit dem Verband der Krippenfreunde Österreichs und dem Tiroler Volkskunstmuseum eine umfassende Schau mit Fastenkrippen und Passionsszenen. Diese Krippen, die auf das wichtigste Fest der katholischen Kirche vorbereiten sollen, führen ein Schattendasein. „Dem wollen wir mit der zweiteiligen Ausstellung entgegenwirken. Wir zeigen zum einen zeitgenössische Krippen und Darstellungen, zum anderen geben wir einen Einblick in das historische Schaffen“, so Museumsleiterin Barbara Taubinger. Unterstützt wurde sie dabei vom krippenreichen Tirol. Für den Obmann der Krippenfreunde Österreichs Herwig van Staa können Krippen helfen, den Schwund der Kirchenbesucher zu stoppen. „Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, um den Zugang zu den Menschen zu finden und ihnen die Symbole des Glaubens näher zu bringen“, so der ehemalige Tiroler Landeshauptmann.

Der Tod hat nicht das letzte Wort

Eröffnet wurde die Ausstellung von Diözesanbischof Alois Schwarz, der den Fernseher mit dem Herrgottswinkel verglich. „Der Fernseher konfrontiert die Menschen täglich mit ihrer Verletzlichkeit. Auch die Passionskrippen zeigen die Sterblichkeit und die Erlösungsbedürftigkeit. Gleichzeitig sind sie aber auch Verkündigung und gebaute Kultur der Vergebung. Diese Kunstwerke zeigen uns, dass der Tod nicht das letzte Wort hat“, so Schwarz.

Die Ausstellung im Museum am Dom ist noch bis 6. April zu sehen, geöffnet ist sie Mittwoch bis Samstag von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

