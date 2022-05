20 Jahre für fairen Handel: St. Pöltner Weltladen feierte Geburtstag

Werbung LFS Pyhra Anzeige Von Kälberwettlauf bis Firmenpräsentationen

Die Idee des Weltladens war ihrer Zeit voraus. 1968 wurde sie in Delhi geboren, 1977 eröffneten die ersten Geschäfte in Österreich und 2002 der in St. Pölten. Mittlerweile ist Nachhaltigkeit und das Wohl der Produzierenden ein Trendthema.

Den 20. Geburtstag feierte das Team aus Ehrenamtlichen und Angestellten im Hippolyt-Saal. Schon bei der Feier wurde klar: Das ist mehr als nur ein Geschäft, hier trifft sich eine Gemeinschaft. Kein Wunder, dass manche Mitarbeitenden und Kundschaft seit Tag eins dabei sind.

Hinter dem Weltladen steckt ein Verein mit Obmann Josef Wenda. Alles was an Gewinn erwirtschaftet wird, kommt Projekten zugute. 20.000 Euro waren das in den vergangenen zehn Jahren. Und 12.000 Euro wurden bei der Feier zur Modernisierung einer Stoffdruckerei in Nepal übergeben.

