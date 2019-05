„Wir sind froh, dass wir - immer, wenn es Freiheit gegeben hat, wenn es Demokratie gegeben hat - diesen 1. Mai feiern konnten“, sagte Bürgermeister Matthias Stadler bei der traditionellen 1. Mai-Feier am Rathausplatz.

Begonnen haben die Feierlichkeiten zum Tag der Arbeit mit der Europahymne. „Und das ganz bewusst. Wir brauchen hier in Europa die Sozialdemokratie, wir brauchen linke Ideen. Und ich möchte jenen Genossinnen und Genossen gratulieren, die ein Transparent heute mitführen, wo es heißt, wir brauchen ein soziales Europa. Dafür stehen wir“, so Stadler, der auch die erfolgreiche Arbeiterkammer-Wahl ansprach: „Dass die Sozialdemokratie eine starke Stimme hat – und besonders in der Landeshauptstadt St. Pölten – das sieht man. Ich möchte allen Betriebsrätinnen und Betriebsräten dazu gratulieren, dass die Arbeiterkammerwahlen so toll geschlagen worden sind. Und ich bin stolz, dass wir in St. Pölten mit einem Plus von über 8 Prozent das beste Ergebnis in Niederösterreich erreicht haben.“