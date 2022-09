Gleich drei Jubiläen in der Pfarre Viehofen

Werbung Landestheater St. Pölten Anzeige Saison startet mit Theaterfest für alle am Samstag, 10. September

Während es Veränderungen in der Pfarre gibt – wie die Zusammenlegung mit der Pfarre Maria Lourdes und die Installation eines neuen Pfarrers – laufen die Arbeiten für die Festschrift für das Jubiläumsjahr der Pfarre Viehofen auf Hochtouren. Gleich drei Jubiläen gibt es im kommenden Jahr zu feiern: 125 Jahre Jubiläumskirche Viehofen, 140 Jahre Marienplatz und 775 Jahre Schlosskapelle.

Ferdinand Gollubits verbrachte für die Recherche viele Stunden im Stadtarchiv, Diözesanarchiv und hörte sich Vorträge in der Landesbibliothek an. Außerdem besitzt er selbst einen Fundus von rund 2.500 geschichtlichen Büchern, aus denen er schöpfen kann. In der Festschrift widmet sich Gollubits auch der Entwicklung Viehofens vom Adelssitz zum Bauerndorf und über den Industrieort zum Wohn- und Freizeitparadies.

Ein Thema wird auch Reformation und Gegenreformation in St. Pölten mit Schwerpunkt Viehofen sein. „Die Schlosskapelle war damals eine lutherische Pfarrkirche“, sagt Gollubits. Weiters widmet er dem Holocaust und dem Judenlager in der Viehofner Au ein Kapitel ebenso wie dem jüdischen Mädchen Vera Heilpern, die auf einem Dachboden in Viehofen überlebte. In einem Gastbeitrag berichtet Gerhardt Glaser von seiner Vertreibung 1945 aus dem Sudetenland.

Es gibt bereits Planungen für die Festakte. So soll es am Sonntag, 25. Juni, eine Festmesse geben. Außerdem ist an diesem Wochenende eine Fotoausstellung geplant. Am Sonntag, 30. April, wird 775 Jahre Schlosskapelle gefeiert und am 8. Juni wird 140 Jahre Marienplatz bei der Fronleichnamsprozession gefeiert.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.