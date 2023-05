Nach einem fulminanten Start am Feiertag geht das Feuerwehrfest in Hafnerbach am Wochenende munter weiter. Samstag, 20. Mai, um 14 Uhr geht's los mit Spiel und Spaß mit der FF-Jugend. Für die Älteren startet um 15 Uhr der Seniorennachmittag. Um 21 Uhr spielen die Grubertaler. Sonntag ist ab 9.30 Uhr Festbetrieb, 11 Uhr Frühschoppen mit der Blasmusik, um 17 Uhr Maibaumverlosung.

Ein großes Discozelt lässt die Nacht zum Tag werden.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.