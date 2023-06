Junger Wilhelmsburger mit Trisomie 21 tanzt nun auch in Italien

Felix Röper, ein junger Wilhelmsburger mit Trisomie 21 (Down-Syndrom), hat schon öfter sein Talent, seine Begabung und seine Freude am Tanz in der Öffentlichkeit gezeigt. Er kombiniert sein Musikgefühl mit seiner Liebe zum Tanzen - und das präsentiert er gekonnt.

Im Februar diesen Jahres wurde er in den renommierten italienischen Ballettclub „ASD Ballet Club Ronchi de Legionari“ nach seinem Vortanzen von Leiterin Monica Artino aufgenommen. Seither trainiert sie Felix Röper geblockt in einem 14-Tages-Rythmus. „Ich bin sehr gerne in Italien“, sagt er dazu. „Selbstverständlich wird Felix in Österreich weiterhin vom Choreografen, Tänzer und Pädagogen Renato Zanella betreut“, sagt Mama Martina. „Er bereitet ihn auch für die nächsten Auftritte in Wien vor“, ergänzt sie.

Worüber sich Felix Röper besonders freute, war die Einladung zum Donauinselfest im Rahmen der Pride am, wo er zwei Stücke vor einem großen Publikum anlässlich eines Kongresses tanzte. Und im Rahmen des Kultursommers Wien wartet auf den jungen begabten Wilhelmsburger noch ein weiterer Auftritt am Sonntag, 16. Juli.