Zwei Monate Ferien waren uns einfach zu lang: Da haben wir beschlossen den ganzen Juli einen Ferialjob bei der NÖN zu absolvieren.

Am Anfang waren wir etwas unsicher, wie die Arbeitsaufteilung ablaufen wird, da wir beide keine spezielle Ausbildung haben, sondern zurzeit das Gymnasium in Lilienfeld beziehungsweise in der Josefstraße, also eine AHS, besuchen.

Gedanken wie „Werd‘ ich nur Kaffee kochen oder zuständig sein für die langweilige Computer-Arbeit, die sich übers Jahr verteilt angesammelt hat?“ schwirrten uns vor unserem ersten Arbeitstag durch den Kopf. Doch diese Gedanken haben sich definitiv nicht bestätigt.

Rückblickend gesehen waren es vier interessante und abwechslungsreiche Wochen, in denen wir kein einziges Mal Kaffee für jemand anderen außer für uns selbst gemacht haben und uns täglich kreativ so richtig austoben konnten. Dass wir wirklich selbst Artikel für die Zeitung schreiben durften, war uns ja nicht klar gewesen. Jede Woche bekamen wir mehrere Themen, die wir auf eigene Faust zu einem Artikel arbeiteten. Diese Artikel sind dann in der St. Pöltner, Her zogenburger oder in der Pielachtaler NÖN erschienen. Wir führten zig Interviews mit Geschäftsleitern von diversen Restaurants und machten Fotos auf verschiedenen Events.

Chaotische und lustige Gerichtsverhandlungen

Zu den besten Erlebnissen während unserer Zeit bei der NÖN zählen die interessanten und teilweise chaotischen und lustigen Gerichtsverhandlungen, die wir aufmerksam verfolgten, und die Veranstaltungen, die wir umsonst besuchen konnten, um dort zu fotografieren und andere Besucher zu interviewen.

Uns war es auch ganz wichtig, dass wir trotz Sommerjob noch einiges von unserer eigentlichen Ferienzeit genießen konnten. Und obwohl eine von uns jeden Tag eine Stunde lang mit dem Zug nach St. Pölten und wieder nach Hause gefahren ist und den Tag über im Büro war, blieben uns noch viele entspannte Abende.

Alles in allem war die Zeit bei der NÖN eine spannende, kreative und interessante Erfahrung, von der wir froh sind, sie gemacht zu haben.