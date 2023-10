Bergrettung öffnete Hüttentür in Österleinbrunn in den Türnitzer Alpen

Sonnenschein und gute Stimmung herrschte auf der Bergrettungshütte Österleinbrunn in den Türnitzer Alpen. Auch in diesem Jahr öffnete die Bergrettung St. Pölten ihre Dienststelle für einen Besuch. Die Gelegenheit nützten auch zahlreiche Gäste und kamen dabei in den Genuss der wärmenden Herbstsonne. Die Jagdhorngruppe Jauerling sorgte für die musikalische Unterhaltung, ein Geocache im Bereich der Hütte auch für spielerische.