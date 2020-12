Sportler, Politiker, Sänger, Promis – fast alle feiern am 24. Dezember das Weihnachtsfest. Heuer aufgrund der Corona-Pandemie natürlich anders. Die NÖN wollte wissen, wie anders?

Um schön abgestimmte weihnachtliche Klänge braucht man sich bei der Familie von Sängerin Monika Ballwein keine Sorgen machen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Noah hat Ballwein sogar einen eigenen Song aufgenommen. Ansonsten hofft sie, in Pyhra möglichst normale Weihnachten verbringen zu können: „Wie alle anderen auch – ein bisschen anders.“

Daheim statt am „Licht ins Dunkel“-Telefon

Normalerweise sitzt Ballwein am Vormittag des 24. Dezember im ORF-Studio am „Licht ins Dunkel“-Telefon. Dort nimmt sie Geldspenden entgegen und plaudert mit den Menschen. Danach geht’s üblicherweise mit der Familie zu Freunden, wo auf das Fest angestoßen wird. Nach der Kindermette gibt’s Bescherung.

„Das geht heuer leider nicht alles. Aber ich wünsche mir, dass wir unsere kleine Weihnachtswanderung zur Kindermette machen können“, so Ballwein. Am Abend wird dann vor dem Christbaum gesungen und nach der Bescherung gegessen und geplaudert. Heuer eben im familiären Rahmen.

Im engsten Familienkreis verbringt auch SKN-Coach Robert Ibertsberger sein Weihnachtsfest. Während des Jahres war er nicht oft zu Hause. Die Weihnachtsfeiertage und die spielfreie Zeit nutzt er, um seine Akkus daheim in Salzburg wieder aufzuladen. „Anfang Jänner starten wir dann gestärkt in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison“, will der Trainer dann wieder voll durchstarten.

Corona-Test gibt Sicherheit für Fest

Kraft tanken zur Weihnachtszeit heißt es auch für einige Bürgermeister. Böheimkirchens Ortschef Johann Hell lässt sich aber vor den Feiertagen noch auf Corona testen: „Ich nutze das Angebot in St. Pölten. Ich will auf Nummer sicher gehen.“ Damit könne er am Heiligen Abend auch seine Enkerl in die Arme schließen. Die kommen heuer schon am 24. Dezember. „Normalerweise treffen wir einander erst am 26. Doch aufgrund des Lockdowns haben wir das Treffen vorgezogen“, erklärt Hell.

Im kleinen Familienkreis wird Markersdorfs Bürgermeister Fritz Ofenauer die Feiertage verbringen. Das sei aber gar nicht so leicht, denn er habe eine sehr große Familie. „Die Besuche von Cousins, Onkel und Tanten müssen wir heuer absagen“, bedauert Ofenauer. Wegen einer drohenden Corona-Infektion macht er sich keine Sorgen. Als Abgeordneter des Nationalrates werde er ständig getestet. „Der Test heute war wieder negativ.“

Dem Wilhelmsburger Antiquitätenhändler Josef Renz sind am Heiligen Abend vor allem die Familie und die Besinnlichkeit wichtig. Gemeinsam mit seiner Mutter Else und ihrer Pflegerin wird gefeiert. „Vor dem knisternden Kaminfeuer im großen Wohnzimmer und einem Christbaum mit sechs Metern Höhe, den meine Kinder geschmückt haben“, freut sich Renz auch auf heuer andere Weihnachten.

Ein ganz anderes Weihnachten gibt es diesmal auch für Christian Widgruber. „Normalerweise erhole ich mich nach dem Heiligen Abend vom anstrengenden Advent.“ Diesmal geht es nach der Bescherung allerdings nicht in den Urlaub. Denn ab 25. Dezember ist die Küche des Roten Hahn für Kunden geöffnet, die ein Weihnachtsmenü bestellen oder selbst abholen wollen. „Erstmals seitdem es unser 120-jähriges Familienunternehmen gibt, arbeiten wir an Weihnachten.“