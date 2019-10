Jung. Klein. Exzellent: Mit diesen Worten leitete Rektor und Geschäftsführer Herbert Grüner den Festakt zum 15-jährigen Bestehen der New Design University ein. Als einzigartiges "Juwel der Kreativwirtschaft" wurde sie im Jahr 2004 von der Wirtschaftskammer Niederösterreich und ihrem WIFI als Privatuniversität für die Bereiche Design, Technik und Business ins Leben gerufen. "Etwas wie die NDU gab es zu ihrer Zeit der Gründung noch nicht und gibt es auch heute noch nicht. Sie ist ein Unikat", schwärmt Sonja Zwazl, Präsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich, in ihrer Laudatio.

Diesem Lob schließt sich auch Rektor Herbert Grüner an, er denkt an die Anfänge der Bildungsinstitution zurück und ist stolz auf das, was bis heute geschaffen wurde: "Eine Spezialuni mit Sichtbarkeit in der ganzen Republik." Diese wird auch durch die insgesamt 1.085 Absolventen hinausgetragen. Vier von ihnen waren bei der Feier zu Gast. Sie gaben Einblicke hinter die Kulissen der St. Pöltner Privatuniversität und gewährten den Gästen persönliche Einblicke in ihre Werdegänge, die allesamt durch die Erfahrungen an der NDU nachhaltig beeinflusst wurden.

Nicht persönlich vor Ort, aber dennoch im Kreise der Feiernden mit dabei, war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie ließ es sich nicht nehmen, ihre Glückwünsche per zugeschalteter Videobotschaft auszurichten. „Die New Design University ist ein wichtiger Bestandteil der Bildungslandschaft. Kreative Köpfe werden hier bestens für das Berufsleben ausgebildet“, so die Landeshauptfrau, die herzlich zum Erfolg gratulierte.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurde aber nicht nur der Institution selbst gedacht, sondern all jenen, die seit 15 Jahren federführend mit dabei sind. Unter ihnen Professoren, Mitarbeiter und viele weitere. Sie wurden feierlich mit Ehrenurkunden ausgezeichnet, die Grüner gemeinsam mit Johannes Zederbauer, Prorektor und ebenso Geschäftsführer, übergab. Besonders schön: Auch WK NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl wurde aus gegebenem Anlass geehrt, sie wurde zur Ehrensenatorin der New Design University erkoren.