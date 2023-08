Pottenbrunner Sportverein lud zum Sportlerfest

Das Pottenbrunner Sportlerfest gilt mittlerweile schon als traditioneller Fixtermin im Sommer. Bereits seit 1982 organisiert es der Sportverein jährlich. „Das Fest ist bei uns schon absolute Tradition“, erklärt auch Obmann Franz Ederer.

Heuer hatte man mit dem Wetter allerdings einiges an Pech. Der starke Regen machte die Ortsmeisterschaften im Fußball und das Badmintonturnier unmöglich. „Wir haben kommende Woche Saisonstart, das wäre mit dem Platz nicht gegangen“, so Ederer. Das Jugendturnier am Sonntag konnte allerdings wie geplant stattfinden.

Obwohl das Wetter den sportlichen Turnieren einen Strich durch die Rechnung machte, tat dies der guten Stimmung am Fest keinen Abbruch. So gab es sowohl am Samstag als auch am Sonntag Livemusik und auch die Heilige Messe konnte wie geplant stattfinden. Beim Bieranstich am Sonntag durch Gemeinderat Jürgen Kremsner und dem Frühschoppen ließ auch der Regen nach und der Nachmittag blieb im Großen und Ganzen trocken. So konnten die Gäste nicht nur das Jugendfußballturnier genießen, sondern wurden auch mit Speis und Trank versorgt.