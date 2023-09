20 Jahre KiJuBu: „Die Vielfalt macht es aus“

Das Kinder- und Jugendbuchfestival KiJuBu feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. „Hugo Schöffer wurde damals beauftragt Autorinnen und Autoren einzuladen. Er hat sich an mich gewandt und wir haben das erste Programm zusammengestellt“, erinnert sich Intendant und Autor Christoph Mauz. Drei Tage dauerte das erste Festival und war gut besucht. „Hugo hat gesagt: ,Machen wirs noch einmal.' Und jetzt machen wir es noch immer“, schmunzelt Mauz.

In den Jahren hat sich einiges verändert. „Die Vielfalt macht es aus“, so der Intendant. Es gibt neue Formate, wie die KiJuBu-Tage, KiJuBu digital und eine Vielzahl an Spielstätten über die Stadt St. Pölten verteilt. „Wir sind ein freundlicher Krake, der St. Pölten langsam einnimmt“, sagt Mauz. In den Jahren war es auch die Flexibilität, die das Festival zum Erfolg brachte. Man habe immer gewusst, wie man das Beste daraus machen kann. So stellte das Team nach dem Ausfall eines Musikers binnen zwei Stunden einen KiJuBu-Band auf und gab ein Konzert. Besonderes Highlight des Intendanten war auch die Lesung der mittlerweile verstorbenen Autorin Christine Nöstlinger.

Leseratte Schurli ist das neue Maskottchen des KiJuBu. Foto: NÖ Museum Betriebs GmbH, The Graphic Society

Auch dieses Jahr hat das Team ein buntes Programm zusammengestellt und es gibt ein neues Maskottchen: „Leseratte Schurli“. Den Namen bekam er als Hommage an Georg Bydlinski, der zwar heute nicht mehr liest, aber Stammleser beim KiJuBu war. Auch einige neue Autorinnen und Autoren sind heuer zum Stammensemble dazu gekommen etwa Andrea Karimé, Irmgard Kramer und Leonora Leitl. Die KiJuBuTAGE für Familien finden heuer noch am 31. Oktober und am 3. Dezember statt. Das KiJuBu-Festival für Schulen und Familien von 20. bis 26. November 2024.

„Lesen ist nicht nur Bildung, sondern Lebensqualität“

Großen Dank für das Engagement des Teams des Festivals gab es seitens der Politik. So betonte Bürgermeister Matthias Stadler: „Lesen ist nicht nur Bildung, sondern Lebensqualität“. Denn das Lesen und Vorlesen feuere die Kreativität richtig an. „Wenn es KiJuBu nicht gegeben hätte, wäre wir vielleicht nicht auf die Idee gekommen ein KinderKunstLabor zu bauen“, sagt der Bürgermeister.

Den Stolz des Landes NÖ auf die Entwicklung des Festes drückte Landtagsabgeordneter Florian Krumböck in seinen Worten aus. „Man spürt die Begeisterung des Teams, die auf die Kinder und Jugendlichen überschwappt.“ Lesen sei der Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben und Analphabetismus bei Erwachsenen noch immer ein Thema. „Es braucht Mut zu Träumen und die Kompetenz, diese in die Wirklichkeit zu übersetzen.“