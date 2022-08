Musica Sacra hat neuen Chef: Lusser im Interview

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Nach dem Ruhestand von Otto Kargl leitet heuer erstmals Ludwig Lusser das Kirchenmusikfestival „Musica Sacra“, das alljährlich erlesene Aufführungen nach St. Pölten und Umgebung bringt. Anlässlich des Intendanzwechsels sprach der neue Festivalchef mit der NÖN über seinen Werdegang und Pläne für die Zukunft.

NÖN: Herr Lusser, wie sind Sie als gebürtiger Osttiroler nach St. Pölten gekommen? Ludwig

Lusser: Zuerst ging es nach Schwaz in Tirol, wo ich meine Maturaprüfung abgelegt habe. Danach habe ich in Wien unter der Leitung von Hans Haselböck und Erwin Ordner Kirchenmusik und „Orgel Konzertfach“ studiert. Und im Anschluss an mein Studium habe ich 2006 in St. Pölten als Domorganist begonnen.

Und wie kamen Sie mit Musica Sacra in Berührung?

Lusser: Zuerst privat als interessierter Zuhörer und Liebhaber der Kirchenmusik. Später wurde ich auch oft von meinem Vorgänger Otto Kargl als Organist zum Spielen eingeladen.

Was genau wird der Schwerpunkt Ihrer Intendanz sein?

Lusser: Ich möchte mich der Frage der Ambivalenz der historischen Aufführungspraxis widmen.

Was meinen Sie damit konkret?

Lusser: Ich selbst bin in der alten Musik ausgebildet, aber trotzdem muss man sich die Frage stellen, ob man sich hierbei vielleicht nicht allzu viel an einem musealen Zustand festbeißt. Die Frage geht nicht dahin, die Errungenschaft der historischen Aufführungspraxis infrage zu stellen. Überhaupt nicht. Aber Tondichter von früher wie etwa Bach oder Mozart haben ihre Kompositionen für das damalige Publikum verfasst. Daher möchten wir im Rahmen des Festivals mit heutigen Mitteln versuchen, lang bestehende Musikwerke neuzeitlich für das gegenwärtige Publikum einzupacken. Und ich glaube, das ist auch das Alleinstellungsmerkmal des Musica-Sacra-Festivals.

Wie sind Sie eigentlich auf diese Idee gekommen?

Lusser: Die Idee ist vor vielen Jahren durch unzählige Gespräche zwischen Wolfgang Mitterer und mir entstanden. Seitdem wollte ich dies immer mal ausprobieren. Allerdings habe ich dafür bis jetzt keine Möglichkeit gehabt. Dies hat sich jedoch nun geändert.

