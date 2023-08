Wilhelmsburger Kirchenchor sang im Goldenen Saal des Musikvereins

Einen großen Auftritt hatte der Wilhelmsburger Kirchenchor im Rahmen des zwölften World Peace Choral Festival im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Das Festival bot an mehreren Tagen Auftritte an verschiedenen Orten und Wettbewerbe. „Wir, der Chor der Pfarre Wilhelmsburg, durften mit 14 Chören aus aller Welt beim Galakonzert mitwirken“, erzählt Chorleiter Franz Griesler nicht ohne Stolz. „Dabei waren auch die Wiener Sängerknaben. Jeder Chor hatte zirka acht Minuten Auftrittszeit.“

Die Wilhelmsburger sangen drei Stücke und zum Schluss mit allen Chören gemeinsam ein Stück unter der Leitung von Gerald Wirth, dem künstlerischen Leiter der Wiener Sängerknaben. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Coming together to sing, singing for a better future“. „Für uns war das ein sehr beeindruckendes Erlebnis“, so Griesler. „Und wir freuen uns über den ,Angel of Peace Award' als Zertifikat für die Teilnahme.“