Jazz von jungen Nachwuchstalenten und „alten Hasen“ gibt es auch beim mittlerweile 13. Jazzfestival von Marianne Mendt zu hören. Diesmal wird es Jazz in verschiedensten Ausprägungen am Freitag, 1., und Samstag, 2. Juni, in der Bühne im Hof zu hören geben.

Den Anfang macht am 1. Juni um 18 Uhr „Literatur & Jazz“ mit der amerikanischen Jazz-Sängerin Lori Williams aus Washington und dem Christian Havel Quintett. Mit den Musikern gemeinsam auf der Bühne steht der renommierte Schauspieler Erwin Steinhauer, der ausgesuchte Texte vorträgt.

Die MM-Jazztalente präsentiert Intendantin Marianne Mendt um 20 Uhr, begleitet werden die jungen Musiker von der MM-Band. In der Cafeteria der Bühne spielen Anna Tsombanis und ihre Band.

Den zweiten Festival-Tag eröffnet am Samstag um 18 Uhr Sängerin Ina Regen, die bereits für Marianne Mendt selbst und auch The Makemakes als Backgroundsängerin auftrat. Ihr zur Seite stehen Florian Cojocaru, Christian Steinkogler, Otto-Andreas Bruckner und Roman Baumgartner.

„From Monk to Bernstein“ nennt sich der gemeinsame Auftritt der MM-Big-Band mit jungen Talenten ab 20 Uhr. Ab 22 Uhr beschließt dann Vibraphonist Mike Manieri mit dem Upper Austrian Jazz-Orchestra das Festival. In der Cafeteria konzertiert Anna Maurer mit ihrer Formation.