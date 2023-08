Letzte Vorbereitungen vor dem Frequency-Start in St. Pölten

Von Donnerstag, 17. August bis Samstag, 19. August, rocken Acts wie Die Ärzte, Limp Bizkit und Imagine Dragons die Bühnen des Frequency-Festivals. Doch das Mega-Event hält die Stadt viel länger in seinem Bann. Schon am Dienstag beginnt die Anreise und Festival-Chef Harry Jenner rät auch dazu, das Early Camping zu nutzen. So teile sich die Anreise besser auf.

Die Einsatzorganisationen finalisieren noch ihre Vorbereitungen. Sie sind bis Sonntagnachmittag für die Festivalgäste vor Ort. Nach vielen Festivaljahren können Feuerwehr, Rettung, Polizei und Wasserrettung bereits auf viel Routine zählen.

Bereits seit Monaten bereitet sich der Einsatzstab der Rotkreuz-Bezirksstelle St. Pölten vor. Die Planungen umfassen neben der Organisation von Ausrüstung und Material wie Versorgungszelte, Container, Einsatzfahrzeuge, Funkgeräte, Verbandsmaterial, Medikamente und mehr, genauso den Aufbau der Infrastruktur. Auch der Einsatz der zu Spitzenzeiten bis zu 120 Sanitäterinnen und Sanitäter sowie drei Notärztinnen und Notärzte will gekonnt koordiniert sein.

Die Rot-Kreuz-Mitarbeitenden versorgen die Festivalgäste an sieben Stützpunkten. Kleinere (Schnitt-)Verletzungen, Insektenstichen und Kreislaufproblemen bilden den Großteil der Versorgungen, weiß man dort. Mit festem Schuhwerk, ausreichend Sonnenschutz und warmer Kleidung für die Nacht sei man damit schon gut vorbereitet. „Wir sind rund um die Uhr für die Sicherheit der Gäste im Einsatz und raten, speziell nach Insektenstichen beim Auftreten von Beschwerden wie Schwellungen, Kreislaufproblemen etc. umgehend einen unserer Sanitätsstützpunkte aufzusuchen“, empfiehlt Bezirksstellenkommandant Erich Winkler.

