„NatureArt“ in St. Pölten: Von Kunst bis Musik

Mit insgesamt 16 Künstlerinnen und Künstlern, Kunstinszenierungen und Workshops – so präsentiert sich der Verein „Young Artist“ mit seinem Programm beim „NaturArt“. Am Samstag, 20. Mai, wird der Sparkassenpark für einen Tag zum Festivalgelände für junge Kulturschaffende. Von Kunst über Literatur bis Musik ist auf zwei Bühnen für alle Kunstliebenden etwas dabei.

Um 16 Uhr startet das Event in der Parkmitte mit einer Lesung von Caroline Kuba auf der “Offenen Bühne”. Im Anschluss werden Musiker Arian Xsell und Bad Vella ein Konzert spielen.

Ab 17.30 Uhr machen die Künstler die Bühne für alle talentierten Besucherinnen und Besucher frei. Bis 18.30 Uhr hat das Publikum die Möglichkeit, sein Können am Mikrofon unter Beweis zu stellen. Beatproduzent YHKP zeigt danach Einblicke in das Produzieren von Songs. Künstler Marcus Hufnagl und Ilana Vogl gestalten im Laufe der Veranstaltung einige Werke und fangen somit die Atmosphäre vor Ort ein. Das Publikum soll so zum Mitmachen animiert werden. Einen Kunstworkshop über Comic und Nude-Sketch werden die Künstler „Atit Cernohorsky“ sowie Matthias Knopfhart ab 18 Uhr abhalten.

Die „Monument-Bühne“ wird ab 17.30 Uhr von „DJ Suspekkt“ eröffnet. Danach unterhält „Tesero“ den Park mit seiner Musik. Der vorab gekürter DJ-Konntest-Gewinner bespielt die Gäste von 19.30 Uhr bis 20 Uhr. Bevor das Festival um 22 Uhr zu Ende geht, zeigen DJ „Corpulse“ und DJ „Pandemic“ ihre Skills am DJ-Pult.

