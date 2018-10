Mit bis zu 55.000 Besuchern täglich und bundesweit medialer Aufmerksamkeit ist der Werbewert durch das Frequency-Festival für die Stadt eigentlich unbezahlbar, ist die Wertschätzung im Rathaus groß für den Mega-Event. Die seit diesem Jahr stärkere Präsenz der Stadt am Festival-Gelände lässt sich die Marketing St. Pölten nun auch etwas kosten: Bis 2020 zahlt sie jährlich 200.000 Euro an die Veranstalter-Firma Musicnet. Teil des Werbe-Deals sind nicht nur Leistungen wie etwa der „#stpschatzi“-Stand und mehr Werbemittel am Frequency-Areal, sondern zudem die Garantie, dass das Festival in den nächsten beiden Jahren bleibt.

Die Garantie ermögliche eine professionelle Planung für die kommenden Jahre, heißt es im Bericht der Marketing St. Pölten. Dieser wurde bereits vor der heurigen Festival-Auflage im nichtöffentlichen Teil einer Gemeinderatssitzung vorgelegt. Beschlossen wurde aufgrund des Wirtschaftsplans – in dem Events wie das Frequency, aber auch das Ö3-Weihnachtswunder berücksichtigt sind – ein Gesellschafterzuschuss der Stadt von knapp zwei Millionen Euro, der damit um zirka 300.000 Euro höher ist als der im Rechnungsabschluss 2017 ausgewiesene.

Veranstalter: „Feilen noch am Vertrag“

Im Rathaus verweist man darauf, dass es außer der „Gegenverrechnung“ der Lustbarkeitsabgabe keine Stadt-Förderung gebe. Über den Sponsoring-Vertrag dürfe der Magistrat keine Auskunft erteilen, erklärt Rathaussprecher Martin Koutny. Die Marketing-Gesellschaft schließe allgemein mit Großveranstaltern Sponsoringverträge ab, mit einem umfassenden Katalog an Leistungen. Diese Beträge seien abhängig von Medienpräsenz und Besucherzahlen.

Festival-Boss Harry Jenner betont, am Vertrag müsse noch von beiden Seiten gefeilt werden. „Wir arbeiten daran.“ Zu vereinbarten Summen könne er derzeit nichts sagen, so Jenner.