Die Tangente in St. Pölten rückt näher

In der künftigen Zentrale im Löwinnen-Hof erwarteten viele gespannt die Neuigkeiten, die eine Einladung zum Meet & Green der stp*Plattform zum Thema Tangente versprochen hatte. Die direkten Informationen zum 2024 anstehenden Festival für Gegenwartskultur lockte „auch ein bisschen ein anderes Publikum“, stellte Obmann Dominik Mesner fest. „Wir haben ein wichtiges Jahr vor uns“, betonte seine Stellvertreterin Daniela Kittel, und „Paul Gessl ist es ein Anliegen, viele mit ins Boot zu holen“. Der Geschäftsführer der NÖ Kulturwirtschaft schwor auf die nächsten Monate ein.

„Wir haben den Anspruch, viele Partner zu gewinnen“, bestätigte Gessl. Man mache etwas miteinander, um nachhaltig für Stadt und Land etwas zu bewirken. Dabei wolle man auch gemessen werden, an Tourismuszahlen oder Imagebewertung. „Auf Augenhöhe wollen wir gemeinsame Schwerpunkte setzen.“

„Das Kikula ist ein einzigartiges Kunst- und Kulturprojekt zentral zwischen Stadt und Land“, betonte Gessl, mit sinnvoller pädagogischer Unterstützung und Kultureinführung von 0 bis 12 Jahre. Der Domplatz sei ein weiteres Leuchtturm-Projekt. Der Platz sei ein umstrittener und noch undefinierte Ort, der seiner Lage immer Rechnung tragen müsse. Konsumfrei sein soll der Domplatz im Gegensatz zum Rathausplatz mit seinen vielen Schanigärten, der bäuerliche Markt müsse aber immer möglich sein.

Auf dem Domplatz wird die Tangente bei der Eröffnung im September auch zum ersten Mal richtig sichtbar werden. Mit dem Platz intensiv beschäftigt sich auch Künstler Christian Philipp Müller, verrät Geschäftsführerin Angelika Schopper. Er wird dort eine Kunstintervention gestalten und das römische Badehaus, das unter dem Platz entdeckt wurde, wiedererstehen lassen, als verschworener Ort, an dem auch der Hl. Florian eine Rolle spielen soll. Und noch genug Unerwartetes werde das Festival bieten können. 25 Werke werden etwa in dem Kunstparcours an der Traisen und Mühlbach zu sehen sein, entwickelt werden die meisten in Zusammenhang mit Wasser aus St. Pölten. Dafür will man sich auch an der Bachabkehr beteiligen und aus dem gesammelten Müll Skulpturen schaffen. „Die ersten drei Wochen werden sich mit der Ökologie beschäftigen“, erklärt Schopper zudem. Beteiligt sind einige Künstlerinnen und Künstler aus dem globalen Süden, und auch der Verein Lames/Sonnenpark. „Wir wollen viele involvieren“, betont Schopper. Im Herbst werde es einen Call geben, bei man erfahre, wie man sich beteiligen kann. Freiraum und Kulturhauptstart sind laut Schopper ebenfalls dabei.

Die Zugänglichkeit ist ein wichtiges Thema, „möglichst viele Menschen sollen sich beteiligen“, unterstreicht auch der Leiter des Kuratorenteam Tarun Kade. Bei dem „Großprojekt, dass so nie gegeben hat“ soll das niederschwellige Kulturprogramm Künstler mit der Nachbarschaft ins Gespräch bringen, auch mit jenen, „die bisher nicht mit Kultur in Berührung gekommen sind“. Bei den ersten kleinen Veranstaltungen sei das bereits passiert.

„Die Tangente ist eine Rakete für nachhaltige Kultur“, zeigte sich Paul Gessl überzeugt. Deren Nachwirkung auch kein Ablaufdatum habe. Sie sei etwas, das im Miteinander und in Koproduktion mit Initiativen der Stadt umgesetzt wird und nicht von ein paar Menschen im Büro. Der Fokus liege jetzt am Domplatz. Die Eröffnung dort im September soll die Leute neugierig machen. Das gesamte Programm für 2024 soll dann im November präsentiert werden.